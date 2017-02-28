X5 Retail Group откроет в Новгородской области 50 магазинов В рамках соглашения

До конца 2018 года X5 Retail Group откроет в Новгородской области 50 магазинов. Компания сообщила об этом во вторник.

Открытие новых магазинов состоится в рамках соглашения X5 с Новгородской областью. Оно направлено на расширение каналов сбыта для местных производителей, а также реализацию программ для социально незащищенных граждан.

Отметим, в настоящее время в Новгородской области работают 55 универсамов «Пятерочка» и один гипермаркет «Карусель». В прошлом году инвестиции X5 в эти торговые точки превысили 700 млн рублей.

Добавим, сеть X5 Retail Group насчитыет более 9 тыс. магазинов. В нее входят «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Экспресс».