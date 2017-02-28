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28.02.17 / 12:25 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Заселение в ЖК «Veren Place Cоветская» начнется в 2019 году

Общая площадь жилья составит около 5 тыс. кв м

ЖК «Veren Place Cоветская»

Коллаж АБН

Заселение в жилой комплекс «ЖК «Veren Place Cоветская» начнется в 2019 году. Об этом в компании «Veren Group» рассказали АБН во вторник.

Общая площадь жилых помещений составит чуть менее 5 тыс. кв. м. На первом этаже застройщик разместит коммерческие помещения на 600 кв. м, проектом предусмотрен подземный паркинг на 59 мест.

Отметим, ранее стало известно, что генподрядчиком жилого комплекса стала «Петербургская строительная компания». ЖК построят на 10-ой Советской улице, количество квартир в восьмиэтажном здании не превысит 60. Ввести в эксплуатацию здание в компании планируют до конца 2018 года.

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