Все новости

01.03.17 / 13:37 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Смольный: В Петербурге не запретят продажу алкоголя в стекле на время ЧМ-2018

Правоохранительные службы смогут обеспечить безопасность фанатов

Алкоголь в стеклеВ Петербурге не станут вводить запрет на продажу алкогольных напитков в стеклянной таре на период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом АБН рассказали в среду в правительстве Петербурга.

Как отметили городские чиновники, в Смольном уверены, что правоохранительные органы справятся с обеспечением безопасности жителей и гостей города без запретительных мер. На время проведения Кубка Конфедераций ограничения петербургские законодатели тоже вводить не планируют.

Отметим, ранее МВД Мордовии сообщило, что в республике запретят продажу алкоголя в стеклянной таре. Также в Саранске футбольным фанатам придется проходить регистрацию по месту пребывания. В Анапе, Сочи, Краснодаре и Геленджике в период мундиаля запретят продавать в 500-метровой зоне спортивных объектов.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017