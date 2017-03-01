Смольный: В Петербурге не запретят продажу алкоголя в стекле на время ЧМ-2018 Правоохранительные службы смогут обеспечить безопасность фанатов

В Петербурге не станут вводить запрет на продажу алкогольных напитков в стеклянной таре на период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом АБН рассказали в среду в правительстве Петербурга.

Как отметили городские чиновники, в Смольном уверены, что правоохранительные органы справятся с обеспечением безопасности жителей и гостей города без запретительных мер. На время проведения Кубка Конфедераций ограничения петербургские законодатели тоже вводить не планируют.

Отметим, ранее МВД Мордовии сообщило, что в республике запретят продажу алкоголя в стеклянной таре. Также в Саранске футбольным фанатам придется проходить регистрацию по месту пребывания. В Анапе, Сочи, Краснодаре и Геленджике в период мундиаля запретят продавать в 500-метровой зоне спортивных объектов.