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01.03.17 / 15:39 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

На расселение аварийного жилья в Ленобласти с 2013 года потратили 7,5 млрд рублей

В дальнейшем планируют привлекать средства собственников недвижимости и инвесторов

Аварийное жилье в Ленобласти

Фото nvinder.ru

На программу расселения аварийного жилья в Ленинградской области с 2013 года потратили порядка 7,5 млрд рублей из бюджетных средств. Об этом АБН сообщили в среду представители комитета по строительству региона.

Как отметили в областном правительстве, с 2018 года чиновники намерены привлекать средства из внебюджетных источников финансирования. В строительном комитете рассказали, что расселять аварийные здания могут за счет владельцев жилья или инвесторов.

Отметим, за время действия программы в Ленинградской области расселили около 600 аварийных домов. Порядка 8,5 тыс. человек, как сообщают в правительстве региона, переехали в новые многоквартирные дома. До конца текущего года обещают расселить еще около 4 тыс. человек, освободив 60 тыс. кв. метров аварийного жилья.

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