Смольный не будет менять договор с инвестором «Балтийской жемчужины» Инвестор выполняет обязательства, считают чиновники

Администрация Петербурга считает нецелесообразным внесение изменений в инвестдоговор с ЗАО «Балтийская жемчужина». Об этом сообщил вице-губернатор Владимир Кириллов в ответе на депутатский запрос Бориса Вишневского, опубликованном накануне.

Кириллов заявил, что инвестор справляется со своими обязанностями в части обеспечения микрорайона объектами социальной инфраструктуры. «Принимая во внимание, что по 12 очередям строительства (из 17 очередей) инвестиционные обязательства были инвестором выполнены, внесение каких-либо изменений в условия договора, заключенного ЗАО «Балтийская жемчужина», считаю нецелесообразным», — написал вице-губернатор.

Также в Смольном не видят проблем со строительством храма на берегу Матисова канала. Кириллов отметил, что строить храма св. Димитрия Солунского будут возводить на средства «иностранного инвестора», поэтому застройщикам не надо будет вкладывать в это деньги. Кириллов добавил, что Петербург выражает благодарность этому самому иностранному инвестору за «понимание и согласие в размещении православного храма на территории инвестиционного проекта».

По словам Владимира Кириллова, храм займет всего 5 тыс. кв. метров из 56 тыс. кв. метров общей площади района. А потому «не станет препятствием для строительства поликлиники и отдела полиции».

Напомним, депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский предлагал Смольному пересмотреть условия инвестдоговора с ЗАО «Балтийская жемчужина» в части сроков по строительству соцобъектов. Микрорайон по документам должен быть ими наполнен до 2020 года. При этом, по словам Вишневского, при покупке квартир людям говорили о более ранних сроках строительства школ, детсадов, поликлиник и т. д.

Кроме того, жители недовольны, что на берегу Матисова канала хотят построить храм-памятник жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Ранее они передали губернатору Петербурга Георгию Полтавченко коллективное обращение с просьбой запретить реализацию этого проекта. Сейчас активисты готовят аналогичное письмо в адрес президента РФ Владимира Путина.