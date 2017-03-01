Торги на Московской бирже открылись снижением ММВБ — 2034,28 пункта, РТС — 1099,11 пункта

Торги среды на Московской бирже открылись в красной зоне. ММВБ достиг 2034,28 пункта, РТС снизился до 1099,11 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова указывает, что перед открытием торгов в России сформировался смешанный внешний фон. Итоги выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе не оказали существенного влияния на динамику котировок. В ходе выступления Трамп заявил о намерениях снизить налог на прибыль корпораций и уменьшить налоги для среднего класса.

Токийская фондовая биржа закрылась ростом. TOPIX прибавил 17,77 пункта до 1553,09 пункта, а JPX-Nikkei 400 вырос на 169,25 пункта до 13917,46 пункта.