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01.03.17 / 10:52 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Суд разрешил осужденному бывшему зампреду КГИОП вернуться к госслужбе

Гришин сможет снова работать чиновником, когда его освободят

гришин кгиопСанкт-Петербургский городской суд смягчил приговор экс-заместителю председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Игорю Гришину. Об этом сообщает в среду «Фонтанка» со ссылкой на его адвоката Игоря Сочиянца.

Бывшему чиновнику снизили срок лишения свободы на два месяца, до 5 лет. Кроме того, суд исключил запрет в виде трехлетнего запрета занимать государственные должности.

По словам Сочиняца, накануне Горсуд снял с Гришина, Антонова и Сыромятникова квалифицирующий признак «группой лиц». Изначально следствие не вменяло этот признак, но затем он был добавлен Октябрьским судом.

Напомним, экс-чиновник Смольного был задержан в марте 2015 года. Его обвинили в получении взятки. Гришин требовал 13% от госконтракта на 46 млн рублей, перечисленных реставрационной компании «Меандр». В итоге его признали виновным в покушении на мошенничество. Антонова и Сыромятникова признали посредниками.

По материалам: fontanka.ru
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