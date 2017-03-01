Центристы во Франции приостановили участие в избирательной кампании Фийона Из-за возможных обвинений

Французские центристы приостановили участие в избирательной кампании кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона. Об этом сообщил лидер партии «Союз демократов и независимых» Жан-Кристоф Лагард.

Центристы прекратили участие в избирательной кампании после того, как стало известно что Фийону могут предъявить обвинения. Добавим, в партии центристов состоят 28 депутатов и 43 сенатора в парламенте страны.

Напомним, в январе текущего года прокуратура Франции начала расследование по делу о трудоустройстве супруги Франсуа Фийона Пенелопы. Она подозревается в незаконном получении 500 тыс. евро. Ранее в среду у Пенелопы Фийон прошли обыски. Она и ее супруг должны явиться в суд 15 марта.