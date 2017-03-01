ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях Украины Налоги будут поступать в бюджет республик

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик ввели внешнее управление на предприятиях, которые подконтрольны Киеву. Об этом в среду передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По их словам, налоги с этих объектов начнут поступать в бюджет региона. Эти меры касаются нескольких крупных шахт и заводов, находящихся на территории ДНР и ЛНР.

Ранее главы регионов Александр Захарченко и Игорь Плотницкий сообщили, что возьмут под контроль украинские предприятия, если блокада Донбасса не будет снята. Торговая блокада территорий ДНР и ЛНР началась в конце прошлого года. Из-за нее остановилась поставка антрацитного угля на электростанции Украины. Киев был вынужден ввести чрезвычайные меры в области энергетики.