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01.03.17 / 19:20 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Дочка «Мегафона» запустила на Северо-Западе безлимитный мобильный интернет

Высокоскоростной мобильный интернет Wifire

Мобильный интернет

Фото: euroasianews.ru

Дочерняя компания «Мегафона» NetByNet, работающая под брендом Wifire, запустила на Северо-Западе безлимитный мобильный интернет. Об этом в компании рассказали в среду.

Интернет от Wifire доступен в Петербурге, Ленобласти, Мурманске и Калининграде. Предел скорости интернета – до 20 Мбит/сек.

Wifire работает в Петербурге с 2014 года. Компания предлагает беспроводное цифровое телевидение и высокоскоростной домашний интернет. Wifire Mobile работает на сети LTE. Sim-карта работает без роуминга на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Архангельской области и Ненецком АО, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, а также в Республике Карелия, Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях.

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