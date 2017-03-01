Дочка «Мегафона» запустила на Северо-Западе безлимитный мобильный интернет Высокоскоростной мобильный интернет Wifire

Дочерняя компания «Мегафона» NetByNet, работающая под брендом Wifire, запустила на Северо-Западе безлимитный мобильный интернет. Об этом в компании рассказали в среду.

Интернет от Wifire доступен в Петербурге, Ленобласти, Мурманске и Калининграде. Предел скорости интернета – до 20 Мбит/сек.

Wifire работает в Петербурге с 2014 года. Компания предлагает беспроводное цифровое телевидение и высокоскоростной домашний интернет. Wifire Mobile работает на сети LTE. Sim-карта работает без роуминга на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Архангельской области и Ненецком АО, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, а также в Республике Карелия, Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях.