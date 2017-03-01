Смольный выставит на продажу помещения в доме старухи-процентщицы Торги состоятся в марте

Городской Фонд имущества выставит на торги нежилые помещения в доме Вальха, где проживала старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Об этом в фонде сообщили в среду.

На продажу будут выставлены помещения площадью 175 м2 в доме 15А на Средней Подьяческой улице. На торги, которые состоятся 15 и 29 марта 2017 года, выставят 108 объектов.

На аукцион выставят помещения для бизнеса в собственность и в аренду. Также будут проданы земельные участки под строительство жилья и паркингов в Красносельском, Невском и Приморском районах, жилые аварийные здания с участками и квартиры в разных районах Петербурга.

Добавим, ранее в среду состоялись торги, которые, как сообщили в фонде, пополнят городской бюджет на 19,98 млн рублей. В частности, были проданы две аварийные квартиры в Адмиралтейском районе. Одна из них, пятикомнатная квартира в доходном доме Марголиных на Фонтанке площадью 139,3 кв. м, обошлась покупателю в 5 720 000 рублей. Еще одна квартира площадью 85,7 кв. м в здании, построенном в стиле неоренессанс, была продана за 3 750 000 рублей.