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01.03.17 / 14:08 Новости / Россия и мир / Экономика

Реальные денежные доходы жителей Курганской области в 2016 году сократились на 0,8%

Средняя зарплата составила 23,32 тыс. рублей

Фото: lfpspb.com

Фото: lfpspb.com

Реальные денежные доходы жителей Курганской области сократились в 2016 году на 0,8% год к году. Об этом в среду сообщил региональный департамент экономического развития региона.

Среднедушевой доход за 2016 год вырос на 6,8% — до 20,46 тыс. рублей. Начисленная зарплата выросла на 4,3% год к году, однако с учетом инфляции она снизилась на 2,7%. Средний уровень заработной платы в регионе составил 23,38 тыс. рублей.

Отметим, в среднем по России в 2016 году номинальная заработная плата выросла на 7,7% год к году. При этом рост реальной составил 0,6%. Общероссийский уровень инфляции в прошлом году составил 5,4%.

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