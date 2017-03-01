Дзагоев останется в ЦСКА до ЧМ-2018 – Источник Несмотря на интерес ряда европейских клубов

Полузащитник Алан Дзагоев останется в московском ЦСКА до проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом АБН в среду рассказал источник, знакомый с работой трансферного отдела армейцев.

26-летний россиянин отверг ряд предложений от европейских клубов в это трансферное окно, отметил источник. По его словам, футболистом интересовались в дортмундской «Боруссии» и итальянской «Роме». Ранее футболист мог перейти в английские «Вест Хэм», «Суонси» и «Эвертон».

Отметим, к армейцам Дзагоев присоединился в ноябре 2007 года. В ЦСКА футболист сыграл в 289 матчах и забил 65 голов. В составе армейцев полузащитник трижды выигрывал чемпионат России и четыре раза завоевывал кубок страны. По мнению аналитиков портала transfermarkt.de, трансферная стоимость Дзагоева оценивается в 14 млн евро.