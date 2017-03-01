В Екатеринбурге судебные приставы опечатали «Бургер Кинг» Потому что суд запретил эксплуатацию исторического здания

В Екатеринбурге судебные приставы опечатали ресторан «Бургер Кинг», который находится на пересечении улиц Вайнера и Куйбышева. Об этом в управлении службы судебных приставов по Свердловской области сообщили в среду.

Как сообщает управление, посетителям пришлось уйти из заведения, а персоналу – «беспрекословно забрать вещи и оставшиеся продукты». Причина выселения ресторана – в решении Ленинского суда Екатеринбурга. Суд постановил, что дом, в котором находился ресторан быстрого питания, использовать нельзя. Это здание – объект культурного наследия.

Отметим, «Бургер Кинг» находился в доходном доме Денисова. Это здание постройки начала XX века. Фасады выполнены в духе эклектики. Местные СМИ ранее сообщали, что этому дому грозит снос ради строительства высоток.