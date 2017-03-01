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01.03.17 / 18:11 Новости / Россия и мир

Элтон Джон выступит в Москве в декабре

Концерт пройдет 14 декабря

Элтон ДжонБританский музыкант Элтон Джон выступит в Москве 14 декабря. Об этом сообщили организаторы мероприятия в среду.

Концерт пройдет в рамках мирового турне Элтона Джона в Crocus City Hall. Тур посвящен вышедшему в прошлом году альбому Wonderful Crazy Night. Концерт в Москве станет единственным выступлением музыканта в России.

Гастрольный график Элтона Джона в 2017 году включает в себя 19 стран, в числе которых США, Канада, Аргентина, Дания, Польша, Австралия, ОЭА и Германия. Прошлый раз Элтон Джон выступал в России в мае 2016 года. Тогда концерты прошли в Петербурге и Москве.

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