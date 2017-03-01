ФАС возбудила дело в отношении Минздрава Из-за нарушений в системе получения лицензий

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело против российского министерства здравоохранения. Об этом в ведомстве сообщили накануне.

По информации антимонопольной службы, Минздрав не выполнил предупреждение ФАС, вынесенное в июле прошлого года. Согласно ему, министерство должно было установить требования к организациям для лицензирования в срок до ноября 2016 года.

Дело возбуждено из-за нарушений Закона о защите конкуренции. Ожидается, что оно будет рассмотрено 16 марта. Ранее ФАС обязало Минздрав устранить нарушения, которые препятствуют деятельности фармакологических компаний. Тогда антимонопольная служба выявила, что министерство принимает разные решения по аналогичным заявлениям.