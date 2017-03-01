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01.03.17 / 12:19 Новости / Петербург и Ленобласть

Из Петербурга в феврале вывезли более 200 тыс. кубометров снега и скола

Объем вывезенных осадков за зимний сезон превысил 1,5 млн кубометров

Февраль снег

Фото АБН

Из Петербурга в феврале этого года вывезли более 200 тыс. кубометров снега и ледяного скола. Об этом АБН в среду рассказали в правительстве Петербурга.

Как сообщили в Смольном, в феврале на город выпало около 30 см осадков. Объем вывезенных осадков за зимний сезон превысил 1,5 млн кубометров. По данным чиновников, в этом году оттепель сменялась заморозками более 40 раз.

Отметим, в зимнем сезоне 2016—2017 года городские власти при уборке снега не пользовались реагентом. Для борьбы с гололедом в Петербурге использовали песок с солью. К тому же, в этом году городские власти утвердили адресную программу по применению гранитной крошки. Общая площадь обработки выросла в 4,5 раза по сравнению с прошлогодними показателями.

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