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01.03.17 / 12:40 Новости / Россия и мир

Наибольшую гордость у россиян вызывает победа в Великой Отечественной войне

Сильнее всего россияне стыдятся бедности

Фото: newsinphoto.ru

Фото: newsinphoto.ru

У 83% россиян наибольшую гордость за страну вызывает победа в Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-Центром», опубликованные в среду.

На втором месте находится вхождение Крыма в состав России. Им гордятся 43% опрошенных. Еще 41% респондентов главным поводом для гордости считают ведущую роль России в освоении космоса, а 36% — русскую литературу.

Чувство стыда у 54% опрошенных вызывает тот факт, что «великий народ, богатая страна» живет «в вечной бедности и неустроенности». Еще 33% стыдятся развала СССР, а 24% респондентов — грубости нравов, хамства и неуважения людей друг к другу.

Опрос прошел 20-23 января. Участниками опроса стали 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов. Возраст респондентов — от 18 лет.

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