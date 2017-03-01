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01.03.17 / 12:14 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

«Грузовичкоф» закрыл сделку по покупке «Экономных перевозок»

Эксперты оценили сделку в 40 млн рублей

Фото piterets.ru грузовичкоф

Фото piterets.ru

«Грузовичкоф» купил одного из своих прямых конкурентов — ООО «Экономные перевозки». О сделке, которую компания закрыла накануне, пишет в среду «Коммерсант». 

По информации издания, новый владелец откажется от использования бренда «Экономные перевозки». Стоимость сделки не разглашается. Как сообщает «Коммерсант», эксперты рынка предполагают, что покупка автопарка из 100 машин, бренда, персонала и базы заказчиков обошлась «Грузовичкоф» в 40 млн рублей.

По собственным оценкам перевозчика, компания занимает свыше 30% рынка малотоннажных перевозок в Петербурге. Ожидается, что после закрытия сделки доля рынка компании может вырасти на 3,5% до 35%. «Данная сделка, с одной стороны, укрепит нашу позицию лидера малотоннажных перевозок, а с другой — позволит сосредоточиться на дальнейшем повышении качества своих услуг», — прокомментировали в компании.

Добавим, ООО «Экономные перевозки» зарегистрировано в Москве и на 100% принадлежит Елене Юниной. Она же занимает пост гендиректора компании. Собственником ООО «Грузовичкоф» является Игорь Рудзий. В Петербурге у «Грузовичкофа» 1100 машин.

По материалам: kommersant.ru
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