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01.03.17 / 17:20 Новости / Россия и мир / Экономика

Инфляция в России составила 0,2% в феврале

Недельная инфляция замедлилась до 0%

инфляция в феврале

Коллаж АБН

Инфляция в России в феврале составила 0,2%. Об этом в среду сообщили в Росстате.

За неделю с 21 по 27 февраля рост потребительских цен составил 0%. На минувшей неделе в цене выросли сливочное масло (на 0,3%), вареная колбаса, сыры, ржаной хлеб и молоко – на 0,2%. В то же время цена на яйца, сахарный песок, гречневую крупу сократилась на 0,5%. Увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,1%.

Добавим, согласно данным Центробанка России, годовая инфляция в стране в январе замедлилась до 5%. В январе инфляция достигла 0,6%.  По итогам прошлого года уровень инфляции составил 5,4%.

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