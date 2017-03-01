СМИ: Исаакиевский собор останется музеем РПЦ и Исаакий заключат новый договор

Между Музеем-памятником Исаакиевский собор и Русской православной церковью будет подписан новый договор, согласно условиям которого Исаакий останется музеем. Об этом пишет в среду издание «Мой Район» со ссылкой на источник, близкий к руководству РПЦ.

По словам собеседника издания, работа над новым соглашением начнется в ближайшее время. Он добавил, что такое решение было принято в ходе беседы с «самым влиятельным деятелем культуры Петербурга». Источник рассказал, что церковь хочет проводить богослужения по средам, когда музей не работает из-за санитарного дня.

Напомним, о планах петербургских властей по передаче Исаакия РПЦ стало известно в январе. Их озвучил губернатор города Георгий Полтавченко. В городе прошли акции протеста против передачи собора, а депутаты ЗакСа и общественники, выступающие за сохранение музея, создали инициативную группу. Позже федеральные СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщили, что решение Полтавченко не было согласовано с президентом Владимиром Путиным.