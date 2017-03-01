«Грузовичкоф», «Роснефти» и «Ростелеком». Итоги среды

В среду «Грузовичкоф» закрыл сделку по покупке «Экономных перевозок», а суд отменил решение взыскать компенсацию с РБК в пользу «Роснефти». Кроме того, стало известно о том, что бывший вице-губернатор Петербурга станет главой «Ростелекома», Украина готовит новый иск в ВТО против России и о задержании супруги кандидата в президенты Франции.

«Грузовичкоф» закрыл сделку по покупке «Экономных перевозок». Новый владелец намерен отказаться от использования бренда «Экономные перевозки». Сумма сделки не сообщается, однако по данным «Коммерсанта», покупка автопарка из 100 автомобилей, бренда, персонала и базы заказчиков могла обойтись «Грузовичкоф» в 40 млн рублей.

Во Франции задержали супругу кандидата в президенты Франсуа Фийона Пенелопу. В ее квартире прошли обыски. Сама Пенелопа Фийон была помещена под стражу. Позднее кандидат в президенты заявил о намерении продолжать предвыборную борьбу, несмотря на выданную ему повестку в суд.

Бывший вице-губернатор Петербурга станет главой «Ростелекома». Директиву о назначении Михаила Осеевского подписал в среду премьер-министр Дмитрий Медведев. Прежний директор «Ростелекома» Сергей Калугин, как ожидается, перейдет на работу в Минкомсвязи.

Киев готовит третий иск во Всемирную торговую организацию против России. Он касается ограничений в отношении ряда украинских товаров. По словам заместителя главы министерства торговли Украины Наталии Микольской, цель иска — продемонстрировать, что украинские товары соответствуют требованиям технического регулирования.

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение взыскать с РБК компенсацию по иску «Роснефти». Суд обязал РБК удались с сайта материал о главе «Роснефти» Игоре Сечине и опубликовать опровержение в течение 10 дней.