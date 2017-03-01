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01.03.17 / 16:44 Новости / Россия и мир

ГК «Кортрос» намерена заняться реконструкцией вокзала в Екатеринбурге

Проект разработан совместно с РЖД

Железная дорога РЖД поезд РоссияГК «Кортрос» намерена заняться реконструкцией железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Об этом сообщили в среду в компании.

Концепция развития вокзала в городе разработана ГК «Кортрос» совместно с РЖД. «Речь идет о комплексной реконструкции здания вокзала, которая сможет поднять его на новый уровень. Предварительную концепцию делала международная компания AECOM с привлечением штатных британских архитекторов и проектировщиков», — сказал гендиректор компании Станислав Киселев.

ГК «Кортрос» — правопреемник «Ренова-Стройгруп». Проектные офисы компании находятся в Петербурге, Краснодаре, Москве, Перми, Екатеринбурге и Ярославле. По итогам прошлого года выручка «Кортрос» составила 19,5 млрд рублей.

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