Краснодарский край подписал соглашений на 140 млрд рублей на Инвестфоруме Более 200 документов

Краснодарский край заключил соглашений на общую сумму порядка 140 млрд рублей на Российском инвестиционном форме в Сочи. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем аккаунте в Twitter накануне.

Глава Кубани отметил, что в рамках форума было подписано более 200 соглашений и протоколов о намерениях. Он также подчеркнул, что много внимания уделялось АПК и курортам.

Ранее стало известно, что представители Краснодара подписали 10 соглашений на сумму 18,5 млрд рублей за два прошедших дня форума. Добавим, Российский инвестфорум состоялся 27-28 февраля в Сочи. Он проводится при поддержке премьер-министра России Дмитрия Медведева. Общий объем соглашений на форуме составил почти 200 млрд рублей.