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01.03.17 / 02:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Краснодарский край подписал соглашений на 140 млрд рублей на Инвестфоруме

Более 200 документов

Краснодарский край

Фото АБН

Краснодарский край заключил соглашений на общую сумму порядка 140 млрд рублей на Российском инвестиционном форме в Сочи. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем аккаунте в Twitter накануне.

Глава Кубани отметил, что в рамках форума было подписано более 200 соглашений и протоколов о намерениях. Он также подчеркнул, что много внимания уделялось АПК и курортам.

Ранее стало известно, что представители Краснодара подписали 10 соглашений на сумму 18,5 млрд рублей за два прошедших дня форума. Добавим, Российский инвестфорум состоялся 27-28 февраля в Сочи. Он проводится при поддержке премьер-министра России Дмитрия Медведева. Общий объем соглашений на форуме составил почти 200 млрд рублей.

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