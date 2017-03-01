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01.03.17 / 12:16 Новости / Политика / Россия и мир

В Кремле прокомментировали национализацию предприятий в ДНР и ЛНР

«В какой-то степени можно понять те действия руководства этих регионов»

кремль лнр днр

Фото АБН

В Кремле прокомментировали введение властями самопровозглашенных ЛНР и ДНР внешнего управления на украинских предприятиях. Соответствующее заявление в среду сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В принципе, мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи в условиях полной блокады со стороны экстремистских элементов. Поэтому, конечно, в какой-то степени можно понять те действия, которые предпринимаются руководством этих регионов, которые, еще раз повторяю, отторгнуты своим государством», — сказал Песков.

Напомним, ранее Донецкая и Луганская народные республики ввели внешнее управление на предприятиях, подконтрольных Киеву. Налоги будут поступать в бюджеты ЛНР и ДНР. Ранее главы регионов Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что возьмут под контроль украинские предприятия, если с Донбасса не снимут блокаду.

По материалам: ria.ru
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