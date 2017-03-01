Lamborghini отзовет 42 автомобиля из России Из-за риска возгорания паров топлива

Lamborghini сообщила об отзыве 42 авто. Об этом в Росстандарте сообщили в среду.

Компания отзовет Lamborghini Aventador, Veneno, Aventador J. Причиной отзыва стали проблемы с системой EVAP, которые могут возникнуть в случае попадания топлива в угольный фильтр системы улавливания паров.

Отзыву подлежат автомобили, которые были реализованы с 20212 по 2017 год. Дилерские центры бесплатно доработают систему улавливания топливных паров, а также обновят ПО трансмиссии.

Ранее стало известно об отзыве почти 600 автомобилей Opel. Компания отзывает авто из-за неполадок с ремнями безопасности.