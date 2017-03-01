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01.03.17 / 10:50 Новости / Россия и мир / Экономика

Магаданская область предложила добывать золото из отходов горнодобычи

На техногенных россыпях

золото магадан

Фото aprpress.com

Магаданская область хочет добывать золото из отходов горонодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. Правительство региона сообщило об этом в среду.

Соответствующие изменения в закон РФ «О недрах» разрабатывают правительство Магадана вместе с золотодобывающими предприятиями. Инициативу направят на рассмотрение депутатов Госдумы. Колымские недропользователи хотят добывать золото на техногенных россыпях, что пока не рассматривается как самостоятельный минеральный ресурс.

Отметим, по оценкам специалистов, в отходах горнодобывающего и связанных с ним производств может находиться до 30% от первичных запасов месторождений золота и серебра. В течение последних 80 лет на Колыме сформировались 1,5 млрд кубометров перемытых песков, которые могут содержать до 500 тонн россыпного золота.

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