«Магнит» построит распределительный центр в Новосибирске за 2 млрд рублей На территории в 20 га

Российский ритейлер «Магнит» планирует построить торгово-распределительный центр в Новосибирской области. Объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей, сообщил в среду глава региона Владимир Городецкий.

Торговая компания ищет подходящий участок в области. Необходима территория площадью в 20 га.

«Магнит» намерен развивать товарные цепочки с участием местных производителей на территории до 300-350 км вокруг Новосибирска. Сроки реализации проекта пока не уточняются.

Отметим, «Магнит» — крупнейший российский ритейлер по числу магазинов. В Новосибирскую область сеть пришла в 2012 году. В настоящее время в Новосибирске работают более 70 магазинов «Магнит» и 38 «Магнит-косметикс».