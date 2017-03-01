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01.03.17 / 12:54 Новости / Россия и мир / Финансы

«Магнит» построит распределительный центр в Новосибирске за 2 млрд рублей

На территории в 20 га

Фото kommersant.ru

Фото kommersant.ru

Российский ритейлер «Магнит» планирует построить торгово-распределительный центр в Новосибирской области. Объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей, сообщил в среду глава региона Владимир Городецкий.

Торговая компания ищет подходящий участок в области. Необходима территория площадью в 20 га.

«Магнит» намерен развивать товарные цепочки с участием местных производителей на территории до 300-350 км вокруг Новосибирска. Сроки реализации проекта пока не уточняются.

Отметим, «Магнит» — крупнейший российский ритейлер по числу магазинов. В Новосибирскую область сеть пришла в 2012 году. В настоящее время в Новосибирске работают более 70 магазинов «Магнит» и 38 «Магнит-косметикс».

По материалам: kommersant.ru
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