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01.03.17 / 12:02 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Спикер ЗакСа Петербурга не видит проблем в работе депутатских помощников

"Это один из самых крепких и сплоченных коллективов"

Фото АБН

Фото АБН

Спикер Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров не видит проблем в работе помощников депутатов. Об этом он заявил в среду, отвечая на вопрос АБН.

По его словам, если отдел кадров ведет какие-то проверки, то это осуществляется в полном соответствии с законодательством. Но от самих помощников, подчеркнул Макаров, жалоб к нем не поступало.

«Я убежден, что коллектив ЗакСобрания — группа людей, которая объединена общими целями, едиными проблемами, это один из самых крепких и сплоченных коллективов», — сказал председатель ЗакСа.

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Напомним, в отношении нескольких помощников оппозиционных депутатов аппарата ЗС ведет проверку. Якобы они могли нарушить закон о госслужбе своим участием в акции против передачи Исаакиевского собор РЦП в конце января. В начале неделе СМИ сообщили, что помощникам запретили выполнять какие-либо поручения своих депутатов после 18 часов вечера без прямой санкции спикера.

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