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01.03.17 / 20:48 Новости / Россия и мир

«Мегафон» приобрел трех сотовых операторов в Поволжье

У компании «Смартс»

Мегафон

Фото: plusworld.ru

Компания «Мегафон» закрыла сделку по покупке трех дочек поволжского оператора мобильной связи «Смартс». Об этом сообщили в «Мегафоне» в среду.

Речь идет о компаниях «Смартс-Уляновск», «Смарт-Саранск» и «Смартс-Пенза». Каждая из Компаний владеет правами на полосу частот 14,8 МГц в диапазоне 1,8 тыс. МГц. Приобретение Компаний позволит «МегаФону» увеличить частотный ресурс в этом диапазоне в трех регионах.

Напомним, ранее в среду «Мегафон» сообщил о запуске его дочерней компанией NetByNet, работающей под брендом Wifire, безлимитного мобильного интернета на Северо-Западе России. Интернет доступен в Петербурге, Ленобласти, Калининграде и Мурманске. Предельная скорость интернета — 20 Мбит в секунду.

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