МИД Мексики назвал условие сохранения членства в НАФТА Только если стране это будет выгодно

Министерство иностранных дел Мексики обозначило условие сохранения членства в Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Об этом в среду заявил глава МИД Мексики Луис Видегарай.

Он отметил, что страна останется в НАФТА, только если получит от этого выгоду. Кроме того, Мексика не согласна с квотами, тарифами и другими ограничениями свободной торговли.

Ранее глава МИД Мексики, а также президент страны Энрике Пенья Ньето провели встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром национальной безопасности США Джоном Келли. По ее итогам Видегарай сообщил, что на решение спорных вопросов между странами уйдет несколько месяцев. В свою очередь, президент США Дональд Трамп высказывался за пересмотр положений соглашения или выход из него. Соглашение о НАФТА подписано в 1994 году Мексикой, США и Канадой.