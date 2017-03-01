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01.03.17 / 05:48 Новости / Россия и мир / Экономика

МИД Мексики назвал условие сохранения членства в НАФТА

Только если стране это будет выгодно

мексика фото с сайта kapital.kzМинистерство иностранных дел Мексики обозначило условие сохранения членства в Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Об этом в среду заявил глава МИД Мексики Луис Видегарай.

Он отметил, что страна останется в НАФТА, только если получит от этого выгоду. Кроме того, Мексика не согласна с квотами, тарифами и другими ограничениями свободной торговли.

Ранее глава МИД Мексики, а также президент страны Энрике Пенья Ньето провели встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром национальной безопасности США Джоном Келли. По ее итогам Видегарай сообщил, что на решение спорных вопросов между странами уйдет несколько месяцев. В свою очередь, президент США Дональд Трамп высказывался за пересмотр положений соглашения или выход из него. Соглашение о НАФТА подписано в 1994 году Мексикой, США и Канадой.

По материалам: ria.ru
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