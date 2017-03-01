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01.03.17 / 18:47 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Уехавшие из-за кризиса мигранты начали возвращаться в Петербург

В 2016 году в город приехали 18 756 тыс. мигрантов

мигранты novved.ruМигранты из стран СНГ, ранее покинувшие Петербург из-за экономического кризиса и девальвации рубля, начали снова приезжать в город. Об этом говорится в материалах, опубликованных в среду Петростатом.

В прошлом году из стран ближнего зарубежья в Петербург приехали 18 756 человек, тогда как уехали 17 041. Таким образом, число мигрантов выросло на 1751 человека (при том, что в статистике учитываются только те, кто зарегистрировал свое пребывание в ФМС).

Петростат зафиксировал увеличение числа мигрантов из Украины, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Армении. При этом число приезжих из Белоруссии, Таджикистана, Туркменистан и Узбекистана сокращается.

Добавим, в 2015 году из Петербурга уехали 51 505 граждан стран СНГ. Приехало вдвое меньше, из-за чего число мигрантов уменьшилось на 25 177 человек.

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