NASA отправит на МКС мини-спутник IceCube Он весит около 4,5 кг

Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует отправить экспериментальный мини-спутник IceCube на Международную космическую станцию (МКС) 19 марта. Об этом в NASA сообщили накануне.

По словам руководителя проекта создания малых спутников в космическом центре в Мэриленде Тома Джонсона, IceCube весит около 4,5 кг. При этом его длина и ширина составляют 10 см, а высота – 30 см.

Аппарат имеет систему определения пространственного положения относительно трех осей координат, а также солнечные батареи и антенную связь. Спутник IceCube оснащен радиометром с диапазоном 883 ГГц, который используется для определения уровня содержания льда в атмосфере на высотах от 5 до 15 км от Земли. В NASA утверждают, что IceCube сможет повысить точность этого показателя. Этот параметр играет важную роль при моделировании изменений погодных условий и климата Земли.