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01.03.17 / 10:15 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

ЗакС Петербурга окончательно переименовал МО «Парнас»

Без дискуссий

закс переименовал мо парнас

Фото АБН

Законодательное Собрание Петербурга окончательно переименовало муниципальное образование «Парнас». На заседании в среду за законопроект в третьем чтении проголосовали 40 народных избранников, передает корреспондент АБН.

К третьему чтению поправок подано не было. Утверждение прошло без обсуждения.

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Ранее представители МО «Парнас» объяснили желание переименовать округ в МО «Сергиевское» из-за «путаницы». Якобы жители могли спутать название округа с наименованием оппозиционной партии. При этом парламентская оппозиция назвала предложение абсурдным. Кроме того, критики законопроекта указали, что Сергий Радонежский, в честь которого переименовали МО, не имеет отношение к местности.

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