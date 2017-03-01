Молочное производство Якутии в январе выросло на 30% За счет этого вырос индекс производства сельхозпродукции

Производство молока в Якутии в январе выросло на 29,7% год к году. Об этом администрация республики сообщила в среду.

Благодаря увеличению молочных показателей рост индекса производства сельскохозяйственной продукции за январь вырос на 3%. Общий объем продукции хозяйств всех категорий оценивается в 282,1 млн рублей.

Отметим, в начале февраля Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») предупредил о возможном росте цен на молочные продукты в ближайшее время. Это связано с ограничениями поставок, которые Россельхознадзор вводит в отношении ряда российских регионов. В связи с этим также может случиться дефицит сырья.