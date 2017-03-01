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01.03.17 / 04:44 Новости / Россия и мир / Финансы

Акции «Московской типографии №2» продали за 1 млрд рублей

С превышением на 348 млн рублей

Российский аукйионный дом РАД торги аукцион фото с оф.сайта какого-то министерстваРоссийский аукционный дом (РАД) продал на торгах 100% акций «Московской типографии №2» за 1,1 млрд рублей. Об этом накануне сообщили представители РАД.

Превышение стартовой цены составило порядка 348 млн рублей. Покупатель – физическое лицо, его имя неизвестно.

Основная деятельность «Московской типографии №2» — сдача помещений в аренду. Компания владеет двумя зданиями рядом со станцией метро «ВДНХ» на проспекте Мира. Их общая площадь 20,3 тыс. кв. м. Ранее акции «Московской типографии №2» принадлежали государству.

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