Акции «Московской типографии №2» продали за 1 млрд рублей С превышением на 348 млн рублей

Российский аукционный дом (РАД) продал на торгах 100% акций «Московской типографии №2» за 1,1 млрд рублей. Об этом накануне сообщили представители РАД.

Превышение стартовой цены составило порядка 348 млн рублей. Покупатель – физическое лицо, его имя неизвестно.

Основная деятельность «Московской типографии №2» — сдача помещений в аренду. Компания владеет двумя зданиями рядом со станцией метро «ВДНХ» на проспекте Мира. Их общая площадь 20,3 тыс. кв. м. Ранее акции «Московской типографии №2» принадлежали государству.