В 2016 году в Москве раскрыли 85% убийств

В Москве в прошлом году показатель раскрываемости убийств вырос до 85%. Об этом в среду заявили в среду в следственном комитете по Москве.
Год к году раскрываемость убийств выросла на 8,7%. Всего в прошлом году столичные следователи не раскрыли 46 убийств.
Причем следователям удалось раскрыть 100% изнасилований. Преступлений, в результате которых потерпевшим причинили тяжкий вред здоровью, раскрыли 87%.
Отметим, в конце февраля Генпрокуратура рассказала о рекордном снижении числа преступлений в России. В 20016 году преступность упала на 9,6%. Общая численность правонарушений составила более 22 млн. При этом в Генпрокуратуре пояснили, что снижение числа преступлений в первую очередь связано с изменениями в законодательстве.