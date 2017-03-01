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01.03.17 / 23:49 Новости / Россия и мир

На территории ЗИЛа построят 150-метровую жилую башню

Разработкой занималось бюро Asymptote

Проект жилого комплекса Зиларт в МосквеКомитет по архитектуре и градостроительству Москвы одобрил проект 150-метровой жилой башни на территории бывшего автомобильного завода им. Лихачева (ЗИЛ). Об этом в ведомстве сообщили в среду.

Проект жилого комплекса был разработан американским архитектурным бюро Asymptote Architecture Хани Рашида. С российской стороны проектированием занимается студия Сергея Чобана Speech.

Жилой комплекс с переменной этажностью собираются построить по адресу Автозаводская ул., 23, уч. 34. Помимо квартир внутри башни расположатся офисы и коммерческие помещения. Она станет архитектурной доминантой квартала «Зиларт». Напомним, презентация жилого комплекса «Зиларт» на территории ЗИЛа состоялась осенью 2015 года, девелопер — «Группа ЛСР» Андрея Молчанова.

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