На территории ЗИЛа построят 150-метровую жилую башню Разработкой занималось бюро Asymptote

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы одобрил проект 150-метровой жилой башни на территории бывшего автомобильного завода им. Лихачева (ЗИЛ). Об этом в ведомстве сообщили в среду.

Проект жилого комплекса был разработан американским архитектурным бюро Asymptote Architecture Хани Рашида. С российской стороны проектированием занимается студия Сергея Чобана Speech.

Жилой комплекс с переменной этажностью собираются построить по адресу Автозаводская ул., 23, уч. 34. Помимо квартир внутри башни расположатся офисы и коммерческие помещения. Она станет архитектурной доминантой квартала «Зиларт». Напомним, презентация жилого комплекса «Зиларт» на территории ЗИЛа состоялась осенью 2015 года, девелопер — «Группа ЛСР» Андрея Молчанова.