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01.03.17 / 02:01 Новости / Общество / Россия и мир

На Украине с 1 марта увеличатся тарифы на электричество

На 26%

Фото АБН

Фото АБН

На Украине с 1 марта вырастут тарифы на электроэнергию. Об этом стало известно в среду.

Тарифы на электроэнергию поднимутся в среднем на 26%. Таким образом, жители страны, расходующие до 100 кВт/ч в месяц, должны будут заплатить 0,9 гривны, более — 1,68 гривны.

Добавим, в апреле на Украине ожидается перерасчет цен на газ, что также может привести к дополнительному росту тарифов. Решение о поэтапном увеличении тарифов на электроэнергию приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины в феврале 2015 года. С начала этого года радикалы блокируют торговое сообщение Киева с некоторыми районами Донбасса. Эти действия привели к дефициту антрацитового угля, необходимого для производства электричества на украинских электростанциях.

По материалам: ria.ru
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