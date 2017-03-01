На Украине с 1 марта увеличатся тарифы на электричество На 26%

На Украине с 1 марта вырастут тарифы на электроэнергию. Об этом стало известно в среду.

Тарифы на электроэнергию поднимутся в среднем на 26%. Таким образом, жители страны, расходующие до 100 кВт/ч в месяц, должны будут заплатить 0,9 гривны, более — 1,68 гривны.

Добавим, в апреле на Украине ожидается перерасчет цен на газ, что также может привести к дополнительному росту тарифов. Решение о поэтапном увеличении тарифов на электроэнергию приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины в феврале 2015 года. С начала этого года радикалы блокируют торговое сообщение Киева с некоторыми районами Донбасса. Эти действия привели к дефициту антрацитового угля, необходимого для производства электричества на украинских электростанциях.