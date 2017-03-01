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01.03.17 / 01:29 Новости / Россия и мир

Адвокат заявил о нарушениях при обысках у Зои Световой

По его словам, изъятые вещи не имеют отношения к делу

Фото: kolpinonews.ru

Фото: kolpinonews.ru

Один из адвокатов правозащитницы Зои Световой Сергей Бадамшин сообщил, что обыски в ее квартире прошли с нарушениями. Это заявление он сделал накануне.

По словам адвоката, изъятые вещи, в том числе ноутбуки, флэшки и некоторые документы, не имеют отношения к делу, о котором говорили в Следственном комитете России. Сергей Бадамшин также отметил, что все нарушения будут зафиксированы в жалобе на действия правоохранителей, если будет принято решение об обращении в суд.

Напомним, обыски в квартире Световой прошли во вторник утром. Они продлились более десяти часов. СКР заявил о том, что обыски не связаны с профессиональной деятельностью правозащитницы. Они проходили в рамках первого дела в отношении экс-руководителей и владельцев ЮКОСа о хищении денежных средств.

По материалам: interfax.ru

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