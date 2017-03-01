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01.03.17 / 15:22 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Группа обыскиваемых в Петербурге «обнальщиков» незаконно обналичила более 300 млн рублей

В группу входили не менее 14 человек

Банк МБСП 300 млн

Фото АБН

За два года члены группы, у которых проводят обыски экономическая полиция и управление ФСБ, незаконно обналичили более 312 млн рублей. Об этом следствие сообщило журналистам в среду.

Как пишет «Фонтанка», в группу «обнальщиков» входили не менее 14 человек. Они действовали в Петербурге в 2015—2016 годах и обналичивали деньги, забирая себе 8% суммы в качестве платы за услуги.

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По подсчетам следствия, таким способом группа заработала около 25 млн рублей . Издание отмечает, что в среднем по Петербургу "отступные" при таких операциях составляют 12%.

По данным «Фонтанки» следствие подозревает в организации структуры некоего гражданина Лыткина. В ГУ МВД изданию сообщили, что у мужчины не проводились обыски, так как он успел уехать из России.

Добавим, уголовное дело было возбуждено 8 февраля. Организаторы схемы вели свою деятельность через фирмы-однодневки. В группе работали специальные люди для поиска номинальных директоров таких фирм, бухгалтеры и даже инкассаторы.

По материалам: fontanka.ru
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