Власти Нижнего Новгорода выделили 192 млн рублей на развитие метро На закупку и ремонт вагонов

Правительство Нижегородской области выделило 191,9 млн рублей на развитие метрополитена Нижнего Новгорода. Накануне об этом сообщили в администрации региона.

Средства пойдут на закупку и ремонт вагонов метро. Отметим, субсидия была выделена в рамках транспортного оснащения города к предстоящему Чемпионату мира по футболу.

ЧМ по футболу пройдет в России в 2018 году. Матчи состоятся в семи городах: Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде соревнования пройдут на стадионе «Волга-Арена». Возле стадиона планируют открыть новую станцию метро «Стрелка».