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01.03.17 / 04:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Власти Нижнего Новгорода выделили 192 млн рублей на развитие метро

На закупку и ремонт вагонов

Власти Нижнего НовгородаПравительство Нижегородской области выделило 191,9 млн рублей на развитие метрополитена Нижнего Новгорода. Накануне об этом сообщили в администрации региона.

Средства пойдут на закупку и ремонт вагонов метро. Отметим, субсидия была выделена в рамках транспортного оснащения города к предстоящему Чемпионату мира по футболу.

ЧМ по футболу пройдет в России в 2018 году. Матчи состоятся в семи городах: Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде соревнования пройдут на стадионе «Волга-Арена». Возле стадиона планируют открыть новую станцию метро «Стрелка».

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