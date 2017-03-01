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01.03.17 / 16:13 Новости / Общество / Россия и мир

В Новгородской области за год не заработал «закон о тишине»

Жалуются местные жители

Правительство новгородской областиВ Новгородской области за год не заработал принятый местной Думой «закон о тишине». Об этом в среду рассказала спикер Новгородской областной думы Елена Писарева.

Она пояснила, что в парламент области регулярно приходят жалобы местных жителей. В ответ на претензию спикера парламента начальник управления МВД Сергей Коломыцев сказал, что между МВД и правительством области никак не могут заключить соглашение. Так, полицейские пока могут лишь проводить профилактические беседы и ставить на контроль проблемные адреса.

Напомним, Новгородская дума приняла закон о тишине в январе 2016 года. «Часами тишины» объявили в будние дни с 22 часов до 8 часов, в выходные до 10 часов. Также есть дневной час тишины: с 13 до 15 часов. При этом на правонарушителей должны налагать штрафы от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей для физлиц.

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