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01.03.17 / 12:43 Новости / Общество / Россия и мир

Nvidia показала «самую быструю видеокарту» GeForce GTX 1080 Ti

Она на 35% производительнее GTX 1080

nviКомпания Nvidia представила новую видеокарту GeForce GTX 1080 Ti. Презентация прошла накануне в рамках GDC 2017.

Новая GTX 1080 Ti производительнее GTX 1080 на 35%. Карта обладает 3584 ядрами CUDA и 11 ГБ памяти с пропускной способностью 11 Гбит/с.

GeForce GTX 1080 Ti способна выводить изображение в разрешении 5К (5120 × 2880), поддерживает HDR, DirectX 12 и работать со шлемами виртуальной реальности. В продажу видеокарта поступит со следующей недели, ее стоимость составит $699. Заказы на официальном сайте Nvidia начнут приниматься со 2 марта. Стоимость GeForce GTX 1080 компания снизила до $499.

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