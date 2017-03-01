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01.03.17 / 07:33 Новости / Россия и мир

Малайзия предъявила обвинение в убийстве Ким Чен Нама

Гражданкам Вьетнама и Индонезии

22 чеченца

Фото: kievpravda.com

Прокуратура Малайзии предъявила обвинение в убийстве брата главы КНДР Ким Чен Нама. Об этом стало известно в среду.

Обвинения были предъявлены двум женщинам. Это гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыонг и гражданка Индонезии Сити Айшан.

Их обвиняют по 302 статье уголовного кодекса. Если суд признает женщин виновными, им грозит смертная казнь. Напомним, брат лидера Северной Кореи Ким Чен Нам был убит в начале февраля в аэропорту Куала-Лумпур Малайзии. Как показало вскрытие, смерть наступила из-за сильного паралича, вызванного нервнопаралитическим веществом.

По материалам: tass.ru

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