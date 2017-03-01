Осеевского назначили на пост главы «Ростелекома» Сергей Калугин перейдет на работу в Минкомсвязи

Зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского назначили на пост главы «Ростелекома». Соответствующую директиву в среду подписал российский премьер Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, он дал указание, чтобы на основании этой директивы был собран совет директоров, который примет все необходимые решения. Предыдущий глава «Ростелекома» Сергей Калугин, предположительно, перейдет на работу в Минкомсвязи.

Отметим, Осеевский работал в ВТБ с 2012 года. Ранее он занимал пост заместителя министра экономического развития. В 2003—2011 гг. он работал в правительстве Петербурга в качестве вице-губернатора.