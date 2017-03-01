Туроператоры прогнозируют подорожание отдыха в Крыму на 10% в 2017 году А некоторые гостиницы – на 20%

Туроператоры прогнозируют увеличение цен на отдых в Крыму в 2017 году примерно на 10%. Об этом представители компаний рассказали в среду в кулуарах турфорума «Открытый Крым».

Гендиректор компании «Мультитур» Дмитрий Шаров рассказал, что по сравнению с предыдущим годом некоторые гостиницы собираются увеличить стоимость размещения вплоть до 20%. Они обосновывают это переходом на тип обслуживания «все включено» или «шведский стол».

Замгендиректора компании «Кандагар» Эвелина Руснак сообщила, что некоторые гостиницы уже в прошлом году установили пиковые цены. При этом те объекты размещения, которые повысили стоимость, чаще всего включили в пакет допуслуги, подчеркнула она.

Отметим, в 2016 году Крым посетили 5,6 млн туристов. В министерстве туризхма отметили, что турпоток достиг потолка при существующей степени развития логистики. При этом растет турпоток с Украины.