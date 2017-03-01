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01.03.17 / 23:22 Новости / Политика / Россия и мир

Палата лордов приняла поправки к законопроекту о Brexit

Гарантирующие права граждан ЕС

Brexit

Фото scoopnest.com

Верхняя палата парламента Великобритании приняла поправки к законопроекту о начале процедуры выхода страны из Евросоюза. Об этом стало известно в среду.

«За» принятие поправок проголосовали 358 пэров, «против» высказались 256 членов верхней палаты парламента. Согласно одобренным поправкам, власти обязаны гарантировать права граждан Евросоюза, проживающим на территории Великобритании.

Теперь законопроект будет рассмотрен в Палате общин, которая учтет принятые поправки. Отметим, согласно законодательству страны, обе палаты должны проголосовать по идентичным текстам документов до того, как законопроект будет направлен на подпись королеве Елизавете II. Ранее Палата лордов рассмотрела законопроект о процедуре Brexit. Большинство пэров отказались вынести итоговое соглашение о выходе Великобритании из ЕС на референдум.

По материалам: tass.ru
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