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01.03.17 / 12:41 Новости / Политика / Россия и мир

Памфилова надеется на наказание ответственных за нарушения на выборах

И назвала Дагестан одним из самых проблемных регионов

Памфилова наказание Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассчитывает на наказание чиновников, которые ответственны за нарушения на выборах. Об этом она заявила в среду на выездном заседании ЦИК в Дагестане.

«Если говорить жестко, то полную ответственность за то, как в регионе проходят выборы, несут руководители субъекта», — сказала Памфилова.

По ее словам, один из самых проблемных регионов — Дагестан. Памфилова отметила, что оценивает качество выборов в регионе на самом низком уровне.

Добавим, по итогам выборов в Госдуму в сентябре 2016 года в Дагестане возбудили 32 уголовных дела из-за нарушений во время избирательных кампаний. Результаты выборов в Думу отменили на девяти избирательных участках. После выборов Памфилова пообещала провести выездное совещание в регионе.

По материалам: ria.ru
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