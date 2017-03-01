Пассажиропоток «Аэроэкспресс» вырос на 52 % в февральские праздники И достиг 84,6 тыс. человек

Пассажиропоток «Аэроэкспресс» вырос на 52 % год к году за период с 23 по 26 февраля. Об этом в компании сообщили в среду.

Всего в эти дни услугами компании-перевозчика воспользовались 84, 6 тыс. пассажиров. Точность следования поездов «Аэроэкспресс» достигла почти 100%.

Добавим, пассажиропоток «Аэроэкспресса» увеличился на 6,3% за период новогодних праздников с 28 декабря по 8 января. Всего в эти дни «Аэроэкспресс» перевез порядка 334 тыс. пассажиров. Компания занимается перевозками пассажиров по железной дороге между Москвой и аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево.